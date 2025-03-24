В Верхней Пышме прошел конкурс детского творчества "Металлинка-2025"

С 21 по 23 марта в Верхней Пышме состоялся XXV всероссийский отраслевой конкурс детского творчества "Металлинка-2025" среди детей работников горно-металлургического комплекса России.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, свои творческие задумки на сцене ДК "Металлург" показали 29 коллективов из Амурской, Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, республики Башкортостан и Красноярского края. Верхнюю Пышму представили два коллектива: студия современной хореографии "Лаборатория свободного движения" и клуб спортивного бального танца "Элем".

"В нашем конкурсе нет проигравших – все участники достойны поздравления. На сцену вышли талантливые дети металлургов, горняков, которые во всей красе показали искусство танца, пения, акробатики. И я рад, что конкурс всем понравился. Огромное спасибо предприятию, администрации города за гостеприимство и высокий уровень организации", - отметил в своем выступлении председатель ГМПР Алексей Безымянных.

Жюри конкурса оценивало исполнительское мастерство, сценическую культуру, артистичность и подбор репертуара в каждой из пяти номинаций: "Вокал народный", "Вокал", "Народный танец", "Хореография" и "Оригинальный жанр" (акробатика, жонглирование, клоунада и т.д.). 23 марта состоялся гала-концерт и церемония награждения.

"Жемчужину Металлинки" получили солисты коллектива Клуба спортивного танца "Элем" АО "Уралэлектромедь" (Верхняя Пышма) Марат Зигангиров и Вероника Горбунова. Гран-при конкурса завоевали артисты народного цирка "Прометей" из Гая (Оренбургская область).

Специальными призами отмечены: группа "Все свои" Народного коллектива студии современной хореографии "Лаборатория свободного движения" – приз от директора АО "Уралэлектромедь"; студия детского танца "Джем" – приз от первичной профсоюзной организации АО "Уралэлектромедь" ГМПР; танцевальный коллектив "Алла Данс Студио" – приз от Свердловской областной организации ГМПР.

По решению жюри и организаторов конкурса также были предусмотрены специальные призы: "За артистичность и сценическое обаяние", "За творческий поиск в жанре", "За сохранение национальных традиций и наследия".

"Очень сложно было определить лучших из лучших – все детки старались, каждый номер был по-своему интересен. Главное, что все участники, педагоги коллективов получили большой опыт выступления, хорошо провели досуг, побывали на экскурсии в музее военной и автомобильной техники, получив яркие позитивные эмоции", - отметил председатель первичной профсоюзной организации ГМПР АО "Уралэлектромедь" Евгений Устюжанин.

В этом году конкурс прошел при поддержке Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России, Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов "Сплав", АО "Уралэлектромедь", Свердловской областной организации ГМПР, Дворца культуры "Металлург" (Верхняя Пышма).