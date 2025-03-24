Орловским школьницам выплатят по 100 тысяч рублей за беременность и роды

Школьницы Орловской области будут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности и роды. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков. Он опубликован на сайте регионального правительства.

До этого выплаты предоставлялись только студенткам колледжей и вузов.

В декабре сообщалось, что беременным российским студенткам будут платить пособие на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Идею ранее озвучивали в Госдуме. Ее поддержали в Министерстве образования и науки.