Орловским школьницам выплатят по 100 тысяч рублей за беременность и роды
Школьницы Орловской области будут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности и роды. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков. Он опубликован на сайте регионального правительства.
До этого выплаты предоставлялись только студенткам колледжей и вузов.
В декабре сообщалось, что беременным российским студенткам будут платить пособие на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Идею ранее озвучивали в Госдуме. Ее поддержали в Министерстве образования и науки.