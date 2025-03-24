Учителей опустили ниже плинтуса - обращение директора школы под Ростовом

Директор школы в селе Николаевка Неклиновского района Ростовской области Леонид Прасол записал видеообращение, в котором упомянул о том, что учителей по уровню зарплат опустили ниже плинтуса.

Он напомнил, что с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России установлен в размере 22 440 рублей.

"А должностной оклад учителя - 16 022 рубля. Глава и основатель советского государства произнес фразу, что учитель в советском обществе должен стоять на такой высоте, на которой не стоял ни в одном буржуазном. Но мы сегодня живем в буржуазном обществе, и наша "высота" - это и есть эти 16 022 рубля. Честно говоря, она как-то смахивает на "высоту" ниже плинтуса. Труд учителя, который получил высшее образование, который идет к детям, оказывается, оценивается ниже, чем минимальный размер оплаты труда!" – возмущен Леонид Прасол.

Директор вопрошает: сколько лет надо работать учителю, чтобы заработать месячную зарплату депутата Госдумы? Последняя сейчас, с учетом всех надбавок, достигает порядка 500 тысяч.

Еще одна беда школы - это проверки контролирующих органов, в частности по противопожарной безопасности. Теперь выставлены новые требования.

"У меня сложилось такое мнение, что любой приезд сюда проверяющего из системы пожарной безопасности будет заканчиваться тем, что нужно будет платить многотысячные штрафы. Требования таковы, что выполнить их все школа без дополнительного финансирования не сможет. Может быть, законодатели на это и рассчитывали, что дополнительное финансирование будет браться со штрафов руководителей?" – с горечью в голосе рассказал директор.

Также он напоминает, что много лет длится история со строительством школы в селе. Которую уже лет 15 никак не построят. По этому поводу он ранее записывал видеообращение.

Видео про зарплаты только на одной из видеоплатформ посмотрели 50 тысяч человек, ролик набрал более 3 тысяч лайков и более 1200 комментариев, в основном люди поддерживают директора за смелость и ругают власти за нищенство учителей. Кое-кто отмечает, что таких директоров мало еще и потому, что директорами часто назначают подконтрольных людей, не имеющих даже отношения к образованию. Высказываются также мнения, что учителей специально выдавливают из школ, чтобы все образование перевести в "цифру", а настоящее образование сделать или платным, или качественным бесплатным только для талантливых детей. Об этом недавно сказал ректор МИФИ Владимир Шевченко, который так описал будущее образования.

"Есть два образовательных пространства. В одном – математика, диалоги Платона, личное общение учителя с учеником. В другом – онлайн, чат-боты, массовое образование, быстрый выход на рынок труда с понятным уровнем компетенций. Разрыв между двумя этими пространствами образования будет увеличиваться", – сказал он.

Что касается зарплат, то учителей опустили до уровня дворников, заявил в январе лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. При этом дворники обычно не должны работать на свою зарплату по 8 часов в день и на них не давит груз огромной ответственности и бюрократии, как на учителей. Лидер движения "Родная школа", член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев говорит, что зарплата российских учителей в большинстве регионов "несовместима с жизнью" и является позором для страны.