Школы Академического района Екатеринбурга получат гранты

Фонд "Добрососедство" депутата Законодательного собрания Свердловской области Виктора Маслакова подвел итоги ежегодного конкурса грантов для организаций Ленинского и Академического районов Екатеринбурга.

В этом году, при участии мастер-девелопера района АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"), школы и детские сады получат средства на развитие театрального искусства, хореографии, патриотического воспитания и здорового образа жизни. В Академическом районе было одобрено 15 проектов, из них 13 для семи школ района и два для двух детских садов.

"Мы видим, как ежегодно растёт активность школ и детских садов, педагоги которых являются, пожалуй, нашими главными партнерами. Также проявляют интерес к конкурсу и творческие и патриотические коллективы. Есть организации, с которыми фонд "Добрососедство" связывает уже многолетняя и крепкая дружба. Поэтому в некоторых случаях речь идет о долгосрочных проектах, которые начали реализовывать в 2024 году, и мы приняли решение о продолжении их поддержки", — рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков.

В Академическом районе гранты на свои проекты, в частности, получили коллективы школ №№ 16, 181, 123, 31, 19, 25, 79, а также детских садов №№ 38 и 119. В Ленинском районе победителями признаны проекты, созданные в лицее №3, в гимназиях №№ 120 и 161, в школах №№ 10, 17, 55, в детских садах №№ 342 и 386, а также в Свердловской государственной детской филармонии, где сам Виктор Маслаков также является председателем попечительского совета, и в Детском доме творчества имени Дерягиной.