В Югре наказали дроппера, который помог мошенникам обмануть пенсионерку

В Югре наказали дроппера, который помог мошенникам обмануть пенсионерку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

С него взыскали 40 тысяч, которые 64-летняя жительница Белоярского перевела на банковский счет, указанный мошенниками. Прокурор Белоярского в интересах пенсионерки обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковской карты, на счет которого потерпевшей были переведены денежные средства, суммы неосновательного обогащения.

Напомним, "дроппером" называют человека, который предоставляет свои банковские карты и счета третьим лицам, которые используют их для снятия или транзита денежных средств, похищенных мошенническим путем. По закону, передача доступа к счету третьему лицу не освобождает его владельца от негативных последствий такого предоставления.

В феврале на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге замминистра МВД России Андрей Храпов заявил, что в уголовный кодекс РФ могут ввести наказание дропперов – подставных лиц, задействованных в преступных схемах по выводу средств с банковских карт. Стать фигурантом уголовного дела можно будет за передачу банковских карт третьим лицам, а также за вывод средств с таких карт.