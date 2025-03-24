Блогер Апачев заявил жителям Суджи, что "никого не хотел обидеть своими граффити"

Бывший военкор и блогер Аким Апачев попытался объясниться за свои граффити в Судже. Видеообращение он разместил в своем Telegram-канале.

"Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити", - заявил Апачев.

По его словам, таким образом он "хотел поддержать бойцов, которые ездят через город и видят огромное количество украинских граффити".

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн пообещал написать заявление на Апачева, назвав его поступок "пиаром на крови". В его действиях глава региона усмотрел как минимум три состава административного правонарушения, среди которых использование ненормативной лексики, порча имущества и нарушение запрета на въезд в область.

"Когда от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные, а теперь еще и исписанные матом стены, начала поступать справедливая возмущенная реакция, идет хамский ответ: "Кому не нравится, приезжайте и закрашивайте", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что "хайп на трагедии недопустим".