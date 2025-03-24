Снежная буря: Более 60% от месячной нормы осадков выпало на Камчатке за сутки

Более 60% от месячной нормы осадков выпало за сутки в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации города Евгений Беляев.

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Работа дорожных служб ведётся в усиленном режиме: на трассы выехали 50 единиц техники. Уборка осложняется тем, что вдоль дорог много брошенных личных автомобилей.

"Решаем вопрос, как безопасно их убирать, чтобы быстрее обеспечить достаточную ширину проезжей части для выхода пассажирского транспорта", - пишет Беляев.

Он призвал всех жителей воздержаться от выезда на дороги без острой необходимости.

Сейчас в городе работает восемь вахтовок МЧС. Они доставляют пешеходов по основным маршрутам.

"Благодарю всех, кто прислушался и не выехал на дорогу, кто своевременно убрал личный транспорт, чтобы не препятствовать снегоочистке, и особенно тех, кто подвозил пешеходов в непростых погодных условиях", - отметил глава города.

Ликвидация последствий циклона продолжается.

В горах региона продлили режим лавиной опасности до 27 марта.

Камчатка вторые сутки находится под влиянием охотоморского циклона. Общественный транспорт не вышел на линии. Госучреждения, школы и вузы перевели на удаленку. Местный аэропорт работает, но перенесли несколько авиарейсов.