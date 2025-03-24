В Раде заявили, что военное положение больше не продлят

Военное положение, а значит, и мобилизацию на Украине после 9 мая, когда закончится текущий трехмесячный срок, продлевать не будут. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину.

Он написал, что украинские ТЦК (военкоматы) уже получили соответствующие инструкции.

Интересно, что в интервью журналисту Такеру Карлсону спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Киев согласился на выборы. А Зеленский потерял легитимность и с ним невозможно подписывать договор.

Источник закрытого Telegram-канала Insider-T утверждает, что уже 10 мая может быть официально объявлено о старте президентской гонки. Будто бы эти сроки одобрила Рада.

Ранее экс-президент Петр Порошенко* назвал дату выборов - 24 октября. Также бывший советник Зеленского Алексей Арестович* называет октябрь вероятным временем выборов. Он считает, что указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому украинцы, находящиеся в России, должны до 10 сентября либо выехать, либо легализоваться, косвенно свидетельствует о будущих выборах: Россия возвращает Украине электорат по договоренности с США, полагает Арестович. По его данным, в выборах не будут участвовать Зеленский, бывший главком ВСУ Залужный и Порошенко.

*Внесены в России в список террористов и экстремистов



