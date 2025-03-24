Работодатели намерены увеличить расходы на соцпакеты

В текущем году развивается тренд на увеличение социальных пакетов сотрудников российских компаний.

Об этом сообщили аналитики НПФ "Достойное будущее", опросив представителей 250 компаний. 78% респондентов заявили, что еще в прошлом году нарастили бюджет на социальные льготы. 82% компаний указали, что планируют дальнейший рост затрат. 24,79% опрошенных планируют увеличить расходы на 10–15%, 20,66% – на 15–20%. Еще 17,7% компаний рассчитывают поднять расходы на 5–10%, а 8,2% – только до 5%.

В ответ на вопрос, какие элементы соцпакета компании считают приоритетными для персонала, 60% назвали программы повышения квалификации и обучения. На втором месте - психологическая поддержка и консультации (57%), замыкает тройку - ДМС (56,6%). Далее идет программа компенсации обедов (49%) и спортивные направления (44%). Еще 36% назвали приоритетом корпоративную пенсионную программу, сообщают "Ведомости".

При этом российские компании снизили количество открытых вакансий за первые три месяца текущего года на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Некоторые компании сокращают найм из-за непростой финансовой ситуации, связанной со ставками в экономике.