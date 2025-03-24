Российские компании сокращают найм сотрудников

Российские компании снизили количество открытых вакансий за первые три месяца текущего года на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Таковы данные сервиса hh.ru. В начале года их было 2,3 млн. В предыдущие годы количество вакантных мест в первом квартале росло. Для сравнения, с января по март 2024 года было опубликовано на треть больше вакансий. Изменение зафиксировал и Банк России. По его данным, хотя безработица продолжает оставаться на низком уровне — 2,4%, число новых вакантных мест уменьшилось.

Во ВНИИ труда привели данные за январь и февраль. Мониторинг показал рост предложений: количество опубликованных вакансий выросло на 2,2%, составив 2,7 млн.

Некоторые компании сокращают найм из-за непростой финансовой ситуации, связанной со ставками в экономике. Из-за высокой ключевой ставки стоимость корпоративного кредита поднялась выше 25%. Обслуживание ссуд обходится дорого — поэтому компании перестают инвестировать в развитие, сообщают "Известия".

Напомним, в России за год выявили более 800 тысяч нелегально занятых работников.