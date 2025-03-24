На Кубани три подростка госпитализированы после нападения стаи собак

В Усть-Лабинске на Кубани прокуратура ведет проверку после нападения стаи собак на трёх подростков.

Несовершеннолетние госпитализированы, угрозы жизни нет, заявили в ведомстве.

22 марта трое подростков отправились на контрольный смотр трассы для мотокросса на улице Энгельса. Там они увидели собачью стаю. Несколько животных набросились и начали кусать их.

В результате пострадали 12 и 13-летние подростки и 18-летний молодой человек.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и законодательному строительству подготовил отрицательное заключение на инициативу об умерщвлении животных без владельцев. Как заявил сенатор Андрей Клишас, принятый в прошлом году закон внес большое количество поправок, которые дали регионам возможность решать проблему с животными, но она никуда не делась.