Делегация России прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США

Делегация России прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США.

Об этом заявил РИА Новости сенатор Григорий Карасин. "Да, мы долетели, завтра утром начинаются переговоры", — указал он.

24 марта состоится встреча российских и американских экспертов. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности РФ Сергей Беседа. Состав американской делегации неизвестен.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет.