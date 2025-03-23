В Челябинской области магазин обрушился из-за взрыва газа

В Челябинской области в поселке Батуринский города Еманжелинска произошел взрыв газа в магазине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Взрыву предшествовала утечка газа. Инцидент произошел около 07.00, сегодня, в здании по ул. Садовая, 53. Надзорное ведомство начало проверку.

Во время взрыва пострадала собственница магазина. Она госпитализирована. Прокуратура поставила на контроль расследование причин произошедшего.