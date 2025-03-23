Следком возбудил дело по статье "теракт" после атаки ВСУ на автомобиль главы Беловского района

В Курской области возбуждено уголовное дело о террористическом акте по факту атаки ВФУ гражданского автомобиля, принадлежащего главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Сегодня украинские военнослужащие с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль, на котором передвигался глава района, перевозивший хлеб. В результате преступных действий мужчина получил ранение, также поврежден автомобиль.

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.