В Московской области в канализации нашли тело новорожденного

В Московской области в канализации обнаружили тело новорожденной девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Тело было обнаружено вчера, вечером, в подвале дома по ул. Строительная, в деревне Емельяновка города Озеры в городском округе Коломна. Тело ребенка нашли рабочие при проведении работ по очистке засора в системе канализации.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Коломенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.