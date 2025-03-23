Астраханские фермеры готовят к отправке выращенные ранние томаты

Астраханские помидоры – известный российский бренд. Благодаря крупным тепличным хозяйствам они доступны жителям нашей страны круглый год.

«Кедр» – высокотехнологичная теплица в Икрянинском районе. Производственная площадь составляет более 8 гектаров. Таких в России единицы. Комплекс специализируется на томатах. В год их здесь собирают 8 тысяч тонн. В начале января ради эксперимента в одном из блоков высадили огурцы. Уже удалось собрать 50 тонн урожая.

Местные томаты можно встретить по всей стране, они расходятся в федеральные сети. А вот огурцы поставляют только на местный рынок. Аграрии отмечают, что с приходом весны урожайность выросла на 10%.

Комплекс обеспечивает работой свыше 200 человек. Принимают и студентов на практику. В планах – строительство гостиницы, где смогут размещать персонал.

Развивать тепличное хозяйство помогает господдержка. Ежегодно "Кедр" получает государственные субсидии. Так, в прошлом году их сумма составила около 23 млн рублей.

Всего на развитие отрасли региона в 2024 году направили более 1,3 млрд рублей.

В этом году сумма поддержки сохранится, в том числе благодаря участию региона в новом национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». К маю 50% выплат уже поступят на счета фермеров, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.