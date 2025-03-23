В ДНР освободили Срибное

Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций "Восток" и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции.