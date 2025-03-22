МИД заявил о праве РФ ответить на атаки ВСУ на энергообъекты

Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России. Об этом говорится в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

"Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный", - говорится в заявлении.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вели переговоры более двух часов. За это время стороны обсудили конфликт на Украине. Во время телефонных переговоров Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал военным соответствующую команду.

В Минобороны РФ сообщили, что в этот момент в воздухе находились семь российских дронов, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК. Российской ПВО было приказано обезвредить БПЛА, шесть из них были сбиты "Панцирем", один - истребителем ВКС.

При этом Киев через несколько часов после завершения переговоров Путина и Трампа атаковал дронами объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская на Кубани. 21 марта Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что ночью был осуществлен подрыв расположенной недалеко от границы газоизмерительной станции. Отмечается, что киевский режим сделал это "преднамеренно".