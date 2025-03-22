ВС России нанесли поражение украинским бригадам в Сумской области

ВС России на белгородском направлении поразили формирования двух украинских бригад в Сумской области, сообщили в Миноборон РФ.

"На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области", — говорится в сводке военного ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военные России 18 марта отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область. Армия противника осуществила пять атак на регион. Военкоры сообщали, что ВСУ попытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области на тяжелой технике. Российские военнослужащие уничтожили танк, БМП, боевую бронемашину и несколько украинских солдат.

18 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под ударом ВСУ оказался Краснояружский район. Вблизи села Графовка ехавший по дороге служебный автобус подорвался на взрывном устройстве, были ранены три мирных жителя. 19 марта власти Белгородской области призвали жителей приграничных сел Краснояружского района временно эвакуироваться из своих домов.