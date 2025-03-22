Запуск нового производства на ТГОК «Ильменит» провели глава Минпромторга и губернатор Томской области

Сегодня в Томской области прошло значимое событие. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и губернатор Томской области Владимир Мазур запустили новую производственную линию на АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит».

АО «ТГОК «Ильменит» (ГК «Росатом») создано в 2002 году. Это одно из крупнейших производств титана и циркония в стране, которое промышленно разрабатывает Туганское месторождение ильменит-цирконовых песков.

Ильменитовый, цирконовый, рутил-лейкоксеновый концентраты, которые производят на предприятии, широко применяются в промышленности. Они необходимы при изготовлении сварочных электродов, красителей на основе пигментного титана, огнеупорных изделий и материалов, ферросплавов и лигатур с цирконием и так далее.

Антон Алиханов, Владимир Мазур и генеральный директор ТГОК «Ильменит» Константин Шепталин сегодня провели торжественный пуск в эксплуатацию новой производственной линии по выпуску кварцевой муки — маршалита.

Инвестиции предприятия в создание новой линии составили 43 млн рублей. Планируется выпуск 10 тысяч тонн кварцевой муки в год. Реализовывать продукцию будут не только в Томской области, но и в Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Татарстан.

Запуск производства обеспечил углубленную переработку кварцевых песков. Дополнительное измельчение песка позволило «Ильмениту» ввести в номенклатуру новый продукт и стать единственным в Сибирском федеральном округе производителем маршалита, который необходим при производстве строительных смесей, наливных полов, лакокрасочных покрытий.

В ходе торжественного запуска нового производства губернатор Томской области Владимир Мазур отметил, что ТГОК «Ильменит» — флагман промышленного кластера «Цветные и редкоземельные металлы», который формируется в регионе при поддержке Минпромторга России.

«Здесь уже налажено производство стратегических редкоземельных металлов и концентратов, необходимых для выпуска титана. Комбинат наращивает не только объемы продукции, но и ее виды. Создает рабочие места и вносит большой вклад в отечественное импортозамещение. Поддержку таких предприятий совместно с федеральным центром будем продолжать», — сказал губернатор Владимир Мазур.