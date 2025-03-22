23 Марта 2025
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США не исключили новые санкции против РФ

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Фото: Chris Kleponis / CNP / imago-images.de / Global Look Press

США: Центральный вопрос конфликта на Украине - статус присоединившихся к РФ регионов

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что ключевым вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Именно это должно быть урегулировано в первую очередь, и у нас идут очень, очень позитивные переговоры на эту тему", - сказал Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Словам американского чиновника приводит ТАСС.

По словам Уиткоффа, присоединившиеся территории "де-факто" находятся под контролем России, но центральным вопросом остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".

Ранее издание Semafor сообщило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта. В то же время отмечается, что данный вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта, Дональд Трамп еще не принимал решений по этому поводу.

До этого советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты не исключают закрепление суверенитета России над новыми территориями в мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине.

На днях советник президента США Майк Уолтц заявил, что воевать за территории, вернувшиеся в состав России, не соответствует национальным интересам Америки и может перерасти в третью мировую войну. А Украине придется отказаться от территориальных претензий к России в рамках мирного соглашения. При этом на Украине официально отрицают любые территориальные уступки.

Теги: сша, украина, территории, уиткофф


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