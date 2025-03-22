В Ростове-на-Дону произошел взрыв в ЖК из-за атаки беспилотника

Взрыв произошел в одном из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в многоэтажке по улице Горсоветской, 49/1 повреждения получили фасад и шесть квартир. Погибших нет. Ранения получили два человека, они госпитализированы. Медицинская помощь была оказана еще нескольким жильцам на месте. Эвакуации не проводилось, написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

За ночь атака беспилотников была отражена в Ростове-на-Дону, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

В Сальске из-за падения дрона разбиты стекла в магазине, художественном музее и многоквартирном доме. Пострадавших нет.

По информации Mash, беспилотник ВСУ прилетел в квартиру на 17-м этаже в ЖК "Свобода". Осколками выбило окна. Предположительно, в квартире проживает семья с ребенком, в момент прилета они были дома.

Shot пишет, что украинские БПЛА пытались атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области. Жители слышали от трех до пяти мощных взрывов минувшей ночью в районе НПЗ.