СК РФ назвал организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" спланировали и организовали спецслужбы "недружественного государства" для дестабилизации ситуации в России, сообщает Следственный комитет РФ.

В ведомстве добавили, что для совершения теракта были привлечены члены международной террористической организации.

"Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами", - заявили в СК. Эти лица находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск. По версии следствия, они завербовали четверых исполнителей нападения – Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду, – и организовали их обучение за границей.

Ранее стало известно, что предполагаемые исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" изучали Красную площадь, московскую синагогу и ТРЦ "МЕГА Белая Дача" на предмет совершения теракта.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 года стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели.

По данным СК, на данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми, которые находятся под стражей. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск.