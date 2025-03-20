Госдеп сообщил о приостановке разговоров о сделке по ресурсам Украины

В настоящее время в США не ведут разговоров о сделке с Киевом по редкоземельным ресурсам.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. "Этим в настоящее время не занимаются, поэтому я не могу сказать, какова диспозиция", — указала она во время брифинга.

По словам дипломата, при этом решается целый ряд вопросов, связанных с Украиной.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что сделка США и Украины по редкоземельным металлам еще не согласована.