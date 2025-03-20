В Госдуму внесут законопроект о штрафах за оскорбление медработников

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" 20 марта внесут на рассмотрение проект закона, в случае принятия которого за оскорбление медицинских работников будут штрафовать.

По словам парламентариев, в последние годы участились случаи оскорблений и нападений на медицинских и фармацевтических работников, при этом существующие меры наказания ограничиваются минимальными штрафами или устными замечаниями. Предлагается ввести штрафы до полумиллиона рублей. При повторных нарушениях санкции будут ужесточены.

Как заявил глава партии Сергей Миронов со ссылкой на Минздрав, на медработников в 2023 году было зафиксировано более 1,7 тысячи нападений, при этом количество привлеченных к ответственности оказалось минимальным: санкции к нарушителям ограничивались штрафом в размере 5 тыс. руб. или просто словесным порицанием, сообщает РИА "Новости".

Ранее Миронов заявил, что зарплаты работникам "скорой помощи" в России нужно повысить. За два года дефицит кадров в системе здравоохранения увеличился еще на 10 тысяч человек. Заработать они могут больше только путем переработок.