В США заявили, что новые мирные переговоры с РФ пройдут не на министерском уровне

Новый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном по Украине пройдет не на министерском уровне.

Как заявила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс, в переговорах примут участие высокопоставленные чиновники, а не министры. Обсуждаться будут технические параметры возможного соглашения о прекращении огня. Отмечается, что переговоры состоятся в ближайшие дни, а их результаты могут быть известны уже скоро.

Представитель американского внешнеполитического ведомства не смогла уточнить, возможен ли трехсторонний формат переговоров с участием Украины, так как этот вопрос еще обсуждается, сообщает ТАСС.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Со стороны США на переговоры прибудет госсекретарь Марко Рубио.