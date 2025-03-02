Стрельба в торговом центре в Мытищах: ранены трое
В воскресенье в одном из торговых центров города Мытищи раздались выстрелы. Есть раненые.
Как сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Московской области, сегодня, 2 марта, сотрудники службы охраны ТЦ не пропустили мужчину в здание.
"В ходе конфликта он распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр. Однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов", - сообщили в прокуратуре.
Telegram-канал "Подмосковная полиция" уточняет, что инцидент случился в одном из торговых центров на Шараповском проезде. На место незамедлительно прибыли полицейские.
"Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства сейчас выясняются.