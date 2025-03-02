02 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

"Спартак" обыграл "Оренбург" и догнал лидеров РПЛ

Московский "Спартак" сравнялся по набранным очкам с лидерами Российской Премьер-лиги.
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В воскресенье команда Деяна Станковича принимала на своем поле аутсайдера чемпионата – "Оренбург" с последнего места таблицы. Встреча завершилась уверенной победой "красно-белых".

В составе хозяев отличились Манфред Угальде и новичок команды Пабло Солари. Голевые передачи в обоих случаях делал Маркиньос. Стоит отметить, что "Оренбург" доигрывал матч в меньшинстве – на 57-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Максим Сидоров.

После этой победы "красно-белые" улучшили свои позиции в турнирной таблице РПЛ. У команды 40 очков, как у "Краснодара" и петербургского "Зенита", но первое место по дополнительным показателям занимает краснодарский клуб. У ближайшего преследователя – московского "Локомотива" – 36 очков.

До зимнего перерыва "Спартак" одержал шесть побед подряд в РПЛ. Любопытно, что первое поражение в нынешнем чемпионате москвичам нанес именно "Оренбург". Это случилось еще в 1-м туре, та встреча стала дебютной для Станковича в РПЛ в качестве тренера "красно-белых".

Теги: Спартак, Оренбург, победа, РПЛ


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