В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

Петербургские полицейские задержали участника дорожного конфликта, который выстрелил в своего оппонента.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, днем 1 марта в полицию Выборгского района обратился 50-летний автолюбитель. Он рассказал, что на Светлановской площади в него выстрелил другой автомобилист.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли 25-летнего водителя автомобиля "Форд Фокус". Предварительно установлено, что в ходе возникшего дорожного конфликта он выстрелил из газового пистолета в сторону водителя "Мерседеса".

Пострадавший обратился в медучреждение с химическим ожогом лица. После оказания помощи его отправили на амбулаторное лечение. Силовики возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".