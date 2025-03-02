Маск поддержал идею выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН

Глава департамента США по государственной эффективности, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН.

Один из пользователей соцсети Х, которой владеет Маск, написал, что США уже пора покинуть ООН и НАТО. Бизнесмен отреагировал и оставил комментарий.

"Я согласен", - ответил ему Маск.

На этой неделе стало известно, что Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Ранее он призывал президента Украины Владимира Зеленского доказать, что занимаемый им пост является волей народа и провести выборы, иначе его можно считать диктатором.