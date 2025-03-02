По делу о пытках девушек в автомойке на Урале вскрылся новый эпизод

В ходе расследования пыток девушек в автомойке в Каменске-Уральском вскрылся дополнительный преступный эпизод. Речь опять идет об издевательствах, и в деле вновь фигурирует злополучная автомойка.

Напомним, инцидент, ставший поводом для расследования, произошел вечером 3 января в помещении автомойки на Карла Маркса. Сообщалось, что группа молодых людей похитила студенток из-за отказа одной из них вступать в отношения. Девушек отвезли в автомойку, где обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, а также раздевали и обзывали по национальному признаку, снимая все на видео. Утверждалось, что так мучители планировали шантажировать студенток в дальнейшем.

Когда история получила огласку, было возбуждено дело и задержаны трое жителей Каменска-Уральского в возрасте 16, 17 лет и 21 года. Им предъявили обвинение по целому ряду статей УК РФ и заключили под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ходе расследования данного дела выявлен дополнительный эпизод: днем 2 декабря 2024 года 21-летний обвиняемый, а также 19-летний житель Каменска-Уральского похитили юношу и девушку. Их против воли забрали из квартиры и переместили в автомойку на Карла Маркса.

"В дальнейшем к потерпевшим было применено физическое насилие, а затем они были перемещены в одну из квартир, откуда отпущены днем 3 декабря 2024 года. Поводом для похищения подростков и применения к ним насилия, по версии следствия, стали возникшие у фигурантов к потерпевшим претензии имущественного характера", - рассказали в СК.

По данной ситуации возбуждено новое уголовное дело по статье "Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних". Оно будет соединено в одно производство с ранее возбужденным делом по прошлым эпизодам. 19-летнему соучастнику уже предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Как добавил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сотрудники уголовного розыска полиции Каменска-Уральского принимают меры к установлению очевидцев вновь выявленного преступления.

"Проводятся иные необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Фигуранты проверяются на причастность к совершению других, в том числе аналогичных преступлений", - отметил полковник Горелых.

Ранее инцидент с избиением и пытками девушек на Урале прокомментировала глава "Лиги безопасного интернета" и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она назвала случившееся "какой-то жестью".