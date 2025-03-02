Бастрыкин: с начала СВО Украина атаковала 34 региона России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что с февраля 2022 года, когда началась СВО, Украина атаковала более 30 регионов РФ.

"С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции", - рассказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его данным, для этого ВСУ применяют, в том числе, и западное вооружение – тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, а также беспилотные летательные аппараты.

Также глава СКР назвал число жертв украинских атак в приграничных и тыловых регионах России.

"В результате [...] преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2 тысячи 980 человек, в том числе 169 детей. По всем указанным фактам расследуются уголовные дела", - заявил он.

Александр Бастрыкин уточнил, что всего следствием возбуждено 2 тысячи 690 уголовных дел по фактам обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.

Накануне стало известно, что администрация США может полностью прекратить поддержку Киева после провальных переговоров с Владимиром Зеленским.