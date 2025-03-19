Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу.

В матче с Гренадой нападающий забил свой 31‑й мяч за национальную команду. Форвард отличится на 43‑й минуте встречи (3:0) с передачи Алексея Батракова. Дзюба опередил в списке бомбардиров сборной Александра Кержакова.

Для Дзюбы это первая игра за сборную с 2021 года. Впервые за национальную команду Дзюба отличился в 2014 году. С тех пор он сыграл за главную команду страны 56 матчей и забил 31 гол.

Во время исполнения государственного гимна 36-летний футболист, выведший сборную на сегодняшнюю игру в качестве капитана, не сдержал слез.

Кроме этого, в марте 2025 года Дзюба забил 234-й гол в карьере, побил рекорд также Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.