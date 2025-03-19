Зеленский согласен на прекращение ударов по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский готов прекратить удары по российским энергетическим объектам, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника, украинский лидер выразил свое согласие на приостановку ударов по критической инфраструктурево время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, прошедшего 19 марта. Стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня, отмечает агентство.

Согласие Зеленского прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Хороший прогресс на пути к миру", — написал он соцсети X.

Во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоялись 18 марта, американский лидер предложил взаимный отказ сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал соответствующую команду военным.

Как подчеркнул спецпосланник президента США Стив Уиткофф, достигнутая договоренность по прекращению огня охватывает удары не только по энергетическим объектам, но и по всей инфраструктуре.

Однако признаков того, что энергетическое перемирие выступит в качестве ступени на пути к прекращению боевых действий, пока нет. Более того, положение дел на фронте может стать даже более "горячим".