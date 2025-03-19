В ХМАО отчим избил ребенка за отказ курить

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержали мужчину по подозрению в избиении девятилетнего ребенка. Об этом 19 марта в своем telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в Сеть попали кадры, на которых видно, как отчим пытался заставить ребенка закурить электронную сигарету, но тот отказался, после чего мужчина набросился на пасынка с ремнем.

Как рассказала Ирина Волк, на горячую линию регионального управления МВД поступило анонимное сообщение об издевательствах над девятилетним ребенком в поселке городского типа Новоаганск Нижневартовского района. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний сожитель матери ребенка.

Как рассказал мужчина, он обнаружил вейп в куртке мальчика и пытался его заставить курить. Но ребенок его "разозлил", поэтому отчим восемь раз ударил мальчика ремнем.

Сейчас его задержали и доставили в отдел полиции. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в СУ СК России по ХМАО – Югре для принятия процессуального решения.