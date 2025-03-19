Трамп назвал разговор с Зеленским "очень хорошим"

Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонных переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, беседа длилась около часа и была "очень хорошей". Речь шла в основном о вчерашнем разговоре с Путиным.

"Только что завершился очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что большая часть обсуждения касалась вчерашнего разговора с Владимиром Путиным c тем, чтобы "выровнять Россию и Украину в том, что касается их запросов и нужд".

Американский президент пообещал поручить госсекретарю Марко Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Уолцу сформулировать "подходящее описание" затронутых тем.

Напомним, 18 марта Дональд Трамп и глава России Владимир Путин провели вторые с момента вступления Трампа в должность телефонные переговоры. Они длились два с половиной часа. Центральной темой стал, конечно же, военный конфликт на Украине. Во время разговора американский лидер предложил взаимный отказ сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал соответствующую команду военным.