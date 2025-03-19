Свердловские полицейские выбрали лучшую социальную рекламу о вреде наркотиков

Полицейские из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги регионального этапа всероссийского творческого конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни "Спасем жизнь вместе".

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Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, в жюри, кроме полицейских, входили также наиболее опытные специалисты министерства образования и молодежной политики, центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Ладо". Основная цель конкурса – привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, формирование негативного отношения к употреблению запрещенных веществ и популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

Всего на конкурс поступила 151 работа в трех номинациях: "Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики" – 85 проектов; "Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни" – 36 проектов; "Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа" – 30 проектов.

После тщательного отбора конкурсная комиссия допустила к участию 62 работы из Екатеринбурга, Качканара, Нижнего Тагила, Серова, Алапаевска и других городов.

"В финал первого этапа вышли София Бабкина из школы №55 Екатеринбурга, коллектив школы №25 Екатеринбурга и Кира Шмакова из школы №15 Серова. Конкурс "Спасем жизнь вместе" – это важный инструмент в профилактике наркомании. Он позволяет не только привлечь внимание к проблеме, но и вовлечь молодежь в создание социальной рекламы, которая формирует правильные жизненные ценности и установки", - отметил полковник Горелых.

Победители регионального этапа представят Свердловскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет летом текущего года в Москве.