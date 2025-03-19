В Нижневартовском районе отчим избил маленького ребенка и заставлял его курить

В Нижневартовском районе отчим избил маленького ребенка. В соцсетях распространили видео, где мужчина заставлял ребенка курить и хлестал его ремнем, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в поселке Новоаганск. Видео снимала мама мальчика. Она не препятствовала действиям мужчины.

По данному сообщению следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями. Совместно с органами системы профилактики будут проверены условия, в которых проживает и воспитывается мальчик. Действиям матери ребенка и ее сожителя будет дана надлежащая правовая оценка.