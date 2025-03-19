Генпрокуратура проверит работу МЧС из-за просчетов после ЧП с танкерами

Генпрокуратура России проверит работу МЧС РФ из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения после аварии танкеров в Черном море.

"С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов", - заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

"Чрезвычайная ситуация в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство», - приводит слова Краснова РИА Новости.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации, в результате чего из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.

В декабре Ростехнадзор установил, что оба танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. Кроме того, несколько танкеров, принадлежащих "Волгатранснефть" не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.