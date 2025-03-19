Депутаты Ямала поддержали объединение Приуральского района с Лабытнанги

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа во втором окончательном чтении приняли закон об объединении Приуральского района с Лабытнанги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания Ямала.

Закон был принят большинством голосов, воздержался от голосования только один депутат.

Выборы депутатов нового объединенного муниципального образования состоятся в сентябре. После выборов состоится конкурс на должность главы обновленного Приуральского района.