Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, порезавшему студента из-за длинных волос

Житель Екатеринбурга отправится в колонию за покушение на убийство. Он порезал ножом студента из-за длинных волос.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось у магазина по улице Палисадной в уральской столице: пьяный мужчина вступил в конфликт с группой стоявших там молодых людей. После того, как словесная ссора закончилась, оппоненты разошлись. Однако мужчина не успокоился: вернувшись домой, он вооружился ножом и вновь направился на улицу для выяснения отношений.

Там он набросился на одного из молодых людей и нанес ему несколько ножевых ранений в область груди. Дальнейшую расправу остановили знакомые пострадавшего. Раненому отказали медицинскую помощь, благодаря чему его жизнь удалось спасти.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, оба фигуранта этой истории ранее столкновений с законом не имели.

"Ныне уже осужденный гражданин работал в одной из коммерческих организаций, воспитывал двух несовершеннолетних детей. Пострадавший молодой человек является студентом одного из высших учебных заведений Екатеринбурга. По одной из версий, конфликт между подсудимым и его оппонентами произошел из-за прически одного из молодых людей, который носит длинные волосы", - отметил полковник Горелых.

Суд вынес мужчине свой приговор: за покушение на убийство тот получил 6 лет колонии строгого режима. Также с него взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.