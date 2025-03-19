Завершается этап тестирования в рамках астраханского проекта "Победоносец"

Тестирование участников кадровой программы "Победоносец" завершится завтра, 20 марта, в 12.00, по московскому времени.

Вопросы тестирования направлены на оценку личностных и профессиональных качеств кандидатов. После участникам предстоят очные собеседования. Списки финалистов, прошедших отбор, станут известны в конце июня. До 1 сентября стартует образовательная программа, которая включает обучение и стажировку.

Напомним, региональный проект «Победоносец» инициирован губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным как аналог федерального проекта «Время героев». Основная цель – подготовка надёжных управленческих кадров из числа участников спецоперации, которые смогут работать на ведущих позициях в органах власти и экономике региона. Всего подано 314 заявок, из них 183 – от действующих бойцов СВО.