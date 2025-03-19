Грозились поджечь и подводили под уголовку. Вскрылись новые эпизоды в деле банды из Каменска-Уральского

В эфир вышли еще два выпуска "Пусть Говорят", посвященных банде, члены которой обвиняются в пытках девушек на местной автомойке. На данный момент, по словам адвоката одной из пострадавших Юлии Майоровой, в деле фигурирует пять обвиняемых, заявления в полицию на участников банды написали шесть человек, однако появляется все больше людей, решившихся рассказать свою историю. На шоу были озвучены еще два эпизода, а также информация о личности так называемого "владельца" автомойки.

21-летний Дмитрий рассказал, что вечером 31 июля 2023 года шестеро его знакомых погрузили его в багажник, отобрали телефон, вывезли на пустырь и три часа избивали. Затем уже в 03.00 привезли в район, где находится автомойка, и избивали еще два часа. Издевательства снимались на камеру, от парня, по его словам, требовали сознаться в каких-то преступлениях и передать нападавшим 25 тыс. рублей.

"У них было какое-то горючее вещество, мне облили ноги, стали угрожать, что подожгут. Угрожали багажником пальцы ломать и плоскогубцами ногти вырвать. Потом они достали арматуру и сказали нагибайся. Меня когда позвали, я думал, может проверка на пацана, а они меня в багажник", - рассказал Дмитрий.

Мать Дмитрия рассказала, что как только они пришли в полицию писать заявление, сыну сразу стали звонить обидчики, требовать уйти из полицейского участка и предлагать 50 тыс. рублей компенсации. Парень согласился. Позже одноклассник сообщил Дмитрию, что эта банда хочет подкинуть ему наркотики, чтобы потом шантажировать.

На сегодняшний день Дмитрий является потерпевшим в рамках уголовного дела по ч.2 ст. 126 "Похищение". Из-за того, что с инцидента прошло 1,5 года, а парень от госпитализации отказался, предъявить фигурантам истязания пока невозможно. Однако не исключено, что при расследовании будут подняты записи из травмпункта, куда пострадавший обращался с сотрясением и сломанным носом.

У стороны, защищающей членов банды, другое мнение: Дмитрий якобы раскидывал "закладки" по городу и хотел вовлечь в это своего друга, за что и поплатился.

По словам Майоровой, с бандой связан еще один случай. Виктор К., который, по словам потерпевших девушек, участвовал в их похищении и наблюдал за пытками на автомойке 3 января, похитил одного парня и двое суток удерживал в своей квартире. Тот якобы задолжал банде 300 тыс. рублей. Пострадавший на шоу ехать побоялся. Обидчику же вменяют ст. 127 "Удержание" и ч.2 ст.163 "Вымогательство". Возбуждено уголовное дело.

Майорова заявила, что в расследуемых историях появляются то новые, то те же лица, но все они, так или иначе, связаны с одной бандой.

Напомним, во время первого выпуска 3 марта банду обвинили в дропперстве. На шоу пришла девушка, парня которой, по ее словам, заставили оформить на себя карту и передать денежные средства Анашкину и его компании. Таких случаев, как заявляли пострадавшие, было несколько.

Юлия Майорова рассказала, что после съемок с ней связалась женщина, назвавшая себя владелицей той самой автомойки, и предупредила, что те, против кого она борется, "страшные люди". Она высказала опасения за свою жизнь и безопасность своего сына и даже в последний момент отказалась ехать на шоу.

Сначала Юлия Майорова пожалела женщину, но все же решила проверить ее коммерческую деятельность. В выписке из налоговой было сказано, что она регистрационным органом исключена из реестра индивидуальных предпринимателей, так как "имеется наличие оснований, предусмотренных п.4 ст. 7.8 ФЗ 115 о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем".

Адвокат отметила, что по ее информации, автомойка принадлежит родственному кругу женщины, а не ей самой. Документов на ее имя в официальных источниках юрист так и не нашла.

В конце передачи депутат Госдумы и Федерального собрания РФ Виталий Милонов заявил, что попросит региональных коллег взять дела криминального Каменска-Уральского под свой контроль.

Напомним, что во время съемок первого выпуска в Москве, в офис Юлии Майоров вломился неизвестный, который матом общался с ее коллегами и даже угрожал. Накануне также стало известно еще об одном эпизоде, где, по словам юриста, фигурируют члены банды, находящиеся под подпиской о невыезде.