В 1-6 классах московских школ введут дополнительные курсы по математике и естественным наукам

19 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США не исключили новые санкции против РФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России Москва
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В 1-6 классах московских школ введут дополнительные курсы по математике и естественным наукам

В школах Москвы со следующего года для учеников 1-6 классов введут новые учебные курсы по математике и естественным наукам. Это решение созданного столичного Совета по развитию математического и естественно-научного образования.
Читайте также:

Как отмечает председатель совета ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко, в старших кассах наверстывать упущенное уже поздно, нужно начинать с младших. Поэтому в 1-4 классах введут дополнительный курс "Математика и окружающий мир", который будет проходить в формате внеурочных занятий. А в 5-6 классах будут занятия по развитию математической и естественно-научной грамотности. С 5 класса будут кружки на базе Центра педагогического мастерства. Будут ли заставлять всех школьников посещать новые курсы или они только для желающих, не сообщается.

Недавно в Москве решили увеличить финансирование образования. Нормативы для 5-11 классов составят 197 тысяч рублей в год на одного ученика. В начальной школе - 171 тысячу. Регионы о таких деньгах могут только мечтать. По результатам московское образование также выделяется. Более половины дипломов победителей Всероссийской олимпиады школьников завоевали москвичи. Президент РФ Владимир Путин считает, что хвалиться здесь нечем. Это значит, что в регионах качество образования не позволяет выигрывать олимпиады.

"Надо на это обратить внимание. Что же нам, всех в Москву переводить? Нет, наверное, это неприемлемо, надо повышать качество обучения в регионах", - сказал президент.

Также он призвал сделать высоким уровень преподавания математики и естественных наук. Но возможно ли это в условиях огромного дефицита учителей? Сейчас средний балл ЕГЭ по профильной математике можно описать одним словом - катастрофа, считает эксперт ЕГЭ, член жюри регионального этапа всероссийской олимпиады учитель математики физико-математического лицея №31 г. Челябинска Виктор Фролов. Он подчеркивает, что после переделки шкалы в сторону завышения баллов средний бал составил 62, что соответствует менее чем 35% первичных баллов. Это не только ни одна не решенная задача, но даже не все правильно отвеченные простые вопросы, не требующие решения (примерно 10 из 12).

Интересно, что, по данным Международной программы оценки образовательных достижений учащихся (PISA), в 2022 году общий по всем странам средний балл по математике заметно снизился по сравнению с 2018 годом. Одной из причин назывался дистант. Однако и до этого многие эксперты отмечали снижение математической грамотности школьников из-за стандартизированного тестирования в форме ЕГЭ и ОГЭ. И хотя формально на ЕГЭ тестов-угадаек нет, все типы заданий заранее известны и к ним целенаправленно готовятся. Но даже в этих условиях средний балл российских выпускников по математике настолько низкий. Учителя отмечают, что математический уровень детей 5 классов, то есть после начальной школы, крайне низкий. Фактически большинство детей еле-еле умеют считать. Это подтверждают и данные Федерального института оценки качества образования. Почти половина школьников практически беспомощна в математике. Из них 40% имеют лишь второй (пороговый) уровень, соответствующий примитивному мышлению с элементарными вычислениями по шаблону. В том числе такая ситуация наблюдается в 9 классах.

Теги: математика, школа, образование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети



    Закажите ремонт айпада и получите опытных мастеров в Санкт-Петербурге