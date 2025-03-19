В 1-6 классах московских школ введут дополнительные курсы по математике и естественным наукам

В школах Москвы со следующего года для учеников 1-6 классов введут новые учебные курсы по математике и естественным наукам. Это решение созданного столичного Совета по развитию математического и естественно-научного образования.

Как отмечает председатель совета ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко, в старших кассах наверстывать упущенное уже поздно, нужно начинать с младших. Поэтому в 1-4 классах введут дополнительный курс "Математика и окружающий мир", который будет проходить в формате внеурочных занятий. А в 5-6 классах будут занятия по развитию математической и естественно-научной грамотности. С 5 класса будут кружки на базе Центра педагогического мастерства. Будут ли заставлять всех школьников посещать новые курсы или они только для желающих, не сообщается.

Недавно в Москве решили увеличить финансирование образования. Нормативы для 5-11 классов составят 197 тысяч рублей в год на одного ученика. В начальной школе - 171 тысячу. Регионы о таких деньгах могут только мечтать. По результатам московское образование также выделяется. Более половины дипломов победителей Всероссийской олимпиады школьников завоевали москвичи. Президент РФ Владимир Путин считает, что хвалиться здесь нечем. Это значит, что в регионах качество образования не позволяет выигрывать олимпиады.

"Надо на это обратить внимание. Что же нам, всех в Москву переводить? Нет, наверное, это неприемлемо, надо повышать качество обучения в регионах", - сказал президент.

Также он призвал сделать высоким уровень преподавания математики и естественных наук. Но возможно ли это в условиях огромного дефицита учителей? Сейчас средний балл ЕГЭ по профильной математике можно описать одним словом - катастрофа, считает эксперт ЕГЭ, член жюри регионального этапа всероссийской олимпиады учитель математики физико-математического лицея №31 г. Челябинска Виктор Фролов. Он подчеркивает, что после переделки шкалы в сторону завышения баллов средний бал составил 62, что соответствует менее чем 35% первичных баллов. Это не только ни одна не решенная задача, но даже не все правильно отвеченные простые вопросы, не требующие решения (примерно 10 из 12).

Интересно, что, по данным Международной программы оценки образовательных достижений учащихся (PISA), в 2022 году общий по всем странам средний балл по математике заметно снизился по сравнению с 2018 годом. Одной из причин назывался дистант. Однако и до этого многие эксперты отмечали снижение математической грамотности школьников из-за стандартизированного тестирования в форме ЕГЭ и ОГЭ. И хотя формально на ЕГЭ тестов-угадаек нет, все типы заданий заранее известны и к ним целенаправленно готовятся. Но даже в этих условиях средний балл российских выпускников по математике настолько низкий. Учителя отмечают, что математический уровень детей 5 классов, то есть после начальной школы, крайне низкий. Фактически большинство детей еле-еле умеют считать. Это подтверждают и данные Федерального института оценки качества образования. Почти половина школьников практически беспомощна в математике. Из них 40% имеют лишь второй (пороговый) уровень, соответствующий примитивному мышлению с элементарными вычислениями по шаблону. В том числе такая ситуация наблюдается в 9 классах.