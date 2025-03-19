Нефтепроводчики повысили надежность инфраструктурных объектов в трех регионах

Работники нефтепроводного предприятия выполнили подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской области, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Мероприятия проводились в период плановой остановки работы шести магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС "Муген-3" и "Уват-3" подключены к технологическим трубопроводам по одному магистральному насосному агрегату. Замена насосного оборудования НПС магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев на новое ведется в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Установленные насосные агрегаты - отечественного производства, обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

На линейной части четырех МН проведен ремонт и замена запорной арматуры на современные аналоги. Установленное оборудование при эксплуатации отличается высокой степенью надежности и герметичности. Кроме того, выполнена вырезка приварных элементов, препятствовавших пропуску внутритрубных диагностических приборов, а также заменены две секции трубы.

Кроме того, проведена внутритрубная очистка от парафиновых отложений и механических примесей, а также диагностика технического состояния 23 участков 16 магистральных нефтепроводов и одного нефтепродуктопровода. Диагностика позволяет выявить возможные дефекты без вывода из эксплуатации. Обследование проводилось с использованием современных ультразвуковых и магнитных дефектоскопов российского производства.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты "Транснефть – Сибирь" функционируют в штатном режиме.