19 Марта 2025
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Минобороны: ПВО после приказа Путина сбила БПЛА, летевшие на энергообъекты Украины

ВС РФ после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа получили приказ Верховного главнокомандующего о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, в этот момент в воздухе находились семь российских дронов, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК.

Российской ПВО было приказано обезвредить БПЛА, шесть из них были сбиты "Панцирем", один - истребителем ВКС.

При этом Киев через несколько часов после завершения переговоров Путина и Трампа атаковал дронами объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская на Кубани, подчеркнули в Минобороны. В военном ведомстве назвали действия киевского режима специально подготовленной провокацией, направленной на срыв мирных инициатив Трампа.

Напомним, прошедшей ночью на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошел пожар. Работу предприятия приостановили. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Эвакуированы 30 человек. В Минобороны уточнили, что объект обеспечивает перевалку нефти в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума. При падении БПЛА произошла разгерметизация резервуара. Огонь разошелся на 1,7 тыс. кв. м, его пытаются потушить.

18 марта Путин и Трамп вели переговоры более двух часов. За это время стороны обсудили конфликт на Украине. Во время телефонных переговоров Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал военным соответствующую команду. Также Путин конструктивно отреагировал на инициативу, касающуюся безопасности судоходства в Черном море.

Теги: пво, дроны, энергообъекты, украина, путин


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