СК попросит арестовать стендапера Останина по делу о разжигании ненависти

Следствие требует арестовать стендап-комика Артемия Останина по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает столичное управление СК РФ.

По информации ведомства, с Останиным проведен ряд следственных действий. Ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В СК заявили, что комик во время выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в результате боевых действий.

Сообщалось, что Останина задержали на границе России и Белоруссии при попытке выехать за рубеж.

Ранее на ситуацию с комиком отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования.

Также на "шутку" ответил депутат Андрей Медведев в Telegram-канале. Он написал, что все записано, все есть на видео, а комик говорит, что его не так поняли.