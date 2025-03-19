СМИ: США считают, что ЕС должен участвовать в переговорах по Украине

В Вашингтоне заявили, что ЕС должен участвовать в достижении мирного соглашения по Украине, поскольку Россия хочет снятия санкций, введенных сообществом. Об этом сообщили официальные лица США европейским коллегам, передает Bloomberg.

Отмечается, что до этого американский президент Дональд Трамп "в значительной степени исключал участие Европы" в разговорах с Украиной и РФ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине. Глава МИД не исключил, что страны ЕС будут "выцыганивать" идеи про заморозку конфликта.

По словам министра, у Европы уже была возможность принять участие в переговорном процессе, но она использовала эти шансы, чтобы вооружить Украину.