120 метров маскировочных сетей отправят в зону СВО депутаты Тюменской городской Думы

Депутаты Тюменской городской Думы с самого начала СВО системно помогают бойцам. Накануне был завершен первый этап акции Тюменской городской Думы «Плетем сети вместе» - в зону спецоперации народный избранники передали сразу 120 метров маскировочных сетей.

Эти маскировочные сети в составе большого гуманитарного груза будут отправлены на передовую уже 24 марта. Доставку организуют «Ветераны пограничники Тюменской области».

Отметим, что депутаты сами участвовали в плетении необходимых военнослужащим масксетей. В процессе изготовления также принимали участие добровольцы движения «Содействие72 при ДОСААФ России», члены Общественной молодежной палаты Думы, ветеранские организации, активисты ТОС и просто неравнодушные тюменцы. Точки плетения маскировочных сетей действовали в Тюменской городской Думе, в общественных приёмных депутатов в разных частях города.

Народные избранники не только сами участвовали в плетении, но и помогали приобретать материалы для изготовления сетей.

"Депутаты, как и все жители Тюмени, хотели внести свою лепту: помочь ребятам, которые сегодня в зоне специальной военной операции. Мы начали плести сети все вместе, — отметила председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова. — Наша цель — изготовление 235 метров масксетей — столько лет исполняется представительному органу власти Тюмени в 2025 году. К концу апреля план будет выполнен. Но это не значит, что работа остановится. Она продолжится до тех пор, пока в этом будет необходимость".

Напомним, акция по плетению маскировочных сетей стартовала в день третьей годовщины СВО. Председатель Тюменской городской Думы напомнила, что тогда же, 24 февраля, прошло масштабное мероприятие в рамках проекта «Разговор с героем» для школьников и студентов.

С молодыми тюменцами общались Герой России Рустам Сайфуллин, председатель Общественной молодежной палаты Думы Семён Казанцев и другие участники спецоперации.

Председатель правления общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов пояснил, что 24 марта крупнейший гуманитарный конвой из Тюмени направят в Курскую и Белгородскую области, Краснодон и Мариуполь.

"Мы каждый раз говорим, что очередной груз больше, чем предыдущий. И это действительно так. Его собирали всей областью. Сейчас нужно очень много сетей. Они не только служат средствами маскировки. Ими ограждают дороги, чтобы обеспечить безопасность передвижения. Через трое суток после отправки военнослужащие получат груз", — сообщил Нуртдин Нурылхакович.

А депутатский корпус Тюменской городской Думы продолжит активную работу в этом направлении.

"Год только начинается, и впереди большие планы. В таких акциях мы объединяемся и показываем, что мы — единое целое: большая семья, крепкая команда, единая страна", — подытожила Светлана Иванова.