Суд признал незаконными скандальные выборы мэра в Березовском

Суд вынес решение по делу о скандальных выборах главы уральского города Березовский. Они признаны незаконными.

В январе депутаты неожиданно избрали мэром Березовского "технического кандидата" – начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. За нее проголосовали 17 депутатов, в то время как за действующего главу Евгения Писцова – шесть. Маслакова взяла самоотвод, но дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру.

После этого новый мэр подала в суд на депутатов, а затем и вовсе пропустила свою инаугурацию. На фоне всего этого Евгений Писцов объявил, что он остается главой Березовского. Позже к иску Маслаковой присоединился депутат Михаил Киндрась. Иски объединили в один.

Сегодня, 19 марта, суд вынес решение. Как сообщили Накануне.RU в Березовском городском суде, иски Юлии Маслаковой и Михаила Киндрась удовлетворены.

"Признать незаконным решение думы Березовского муниципального округа от 30 января 2025 года №253 "Об избрании главы Березовского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса", - говорится в определении суда.

Там отметили, что судебное решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца с момента его изготовления в окончательной форме.

Ранее сообщалось, что дума Березовского изменит правила конкурса на пост мэра после скандала с Маслаковой.